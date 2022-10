Salon International de l'Habitat: Amadou Ba inscrit le projet 100.000 logements dans son PAP

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Octobre 2022 à 22:23 | | 0 commentaire(s)|

"Nouvelle dynamique de la production à grande échelle du logement durable et abordable au Sénégal : Stratégies et Perspectives", est le thème de la 4ème édition du Salon International de l’Habitat, du Logement et de la Construction au Sénégal qui se tient du 20 au 22 Octobre au CICAD.

Cette cérémonie, présidée par le Premier Ministre Amadou Ba, s’est faite sous la présence des autorités ainsi que de l’ambassadeur de la Turquie. Le salon réunit l’ensemble des acteurs de l’habitat du monde entier pour leur permettre d’échanger sur les enjeux et défis du secteur. Selon le Premier Ministre, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de l’habitat, l’Etat du Sénégal a inscrit le "projet 100.000 logements" et "l’écosystème de la construction", dans son Plan d’action prioritaire(PAP) du Plan Sénégal Émergent (PSE).

Ce qui entraînerait d’ailleurs la réduction des bidons villes.