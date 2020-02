Salon de l’Agriculture de Paris : les exposants sénégalais accusent un grand retard pour s’installer Rédigé par leral.net le Samedi 22 Février 2020 à 14:43 | | 0 commentaire(s)| Le Sénégal a accusé un grand retard pour s’installer dans ses stands au Salon de l’Agriculture de Paris. Jusqu’à 10 heures (en France) et au moment où les visiteurs affluaient devant les stands, les étals des exposants étaient encore vides. Interpellé sur cette fausse note, le Commissaire de l’exposition, en l’occurrence Ibrahima Mendy avance un problème de logistique dans l'acheminement des produits et rejette la responsabilité sur le Groupe Bolloré.

Jean Marie Dernerveille , Lamine Diédhiou et Seynabou Diakité ( Leral Paris )







