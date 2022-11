Saly / ADM : Comment les maires peuvent bénéficier des 130 milliards FCfa du PACASEN

Lundi 14 Novembre 2022

Un atelier de deux jours est organisé à Saly Portudal par l’Agence de Développement Municipal (ADM), pour sensibiliser et informer les élus locaux de Daka,r sur le nouveau programme de financement des 130 milliards FCfa du PACASEN (Programme d'Appui aux Communes et aux Agglomérations du Sénégal). Selon le Dg de l'ADM, M. Cheikh Issa Sall, il y a des conditions à respecter pour bénéficier de ces financements, ce qui explique l'importance de ce conclave, a-t-il déclare. Toutefois, il est revenu sur les difficultés rencontrées au niveau de la phase une du financement, avec des maires qui ont eu du retard dans le vote de leur budget, à cause des deux élections passées.