Saly / Le nouveau Lycée Français Jacques Prévert divise le Comité de gestion et le regroupement des parents d'élèves De nombreux parents du Lycée Français Jacques Prévert SALY sont très surpris de recevoir depuis quelques semaines des bribes d’informations concernant le déménagement imminent de l’école par le biais des enfants à qui l’on communique des « choses » dans le cadre de la classe via les enseignants. Ces derniers exigent le report de ce déménagement et veulent aussi la lumière dans cette transaction qui serait des plus nébuleuses. Cependant, un ex-président du Comité de gestion et par ailleurs parent d'élève balaie ces allégations.



Rédigé par leral.net le Samedi 29 Janvier 2022 à 06:20 | | 0 commentaire(s)|

Selon les informations de Leral, "l'Hôtel Le Rhino est en train de mettre la main sur l’école française de saly pour s’agrandir, mais le règlement de l’association n’est pas respecté et surtout il y a une inquiétude sur la transaction avec les services fiscaux. En échangeant avec un terrain et une école construite bien plus loin sur un terrain sept (7) fois moins cher", renseigne le document dont Leral a copie.



Ecole en faillite



Mais selon ce parent d'élève et ancien président du comité de gestion, "rien de tout cela n'est vrai. L'école était en faillite depuis 2017 à cause d'une mauvaise gestion. Nous l'avons redressée. Il faut savoir que par rapport au contexte économique de Saly, on est regardant sur certaines choses. le Directeur de Rhino nous a proposé un échange, je dis bien un échange. Il nous donne un terrain d'un hectare le nôtre qui est de 4850 m2 et qui est situé à un kilomètre de l'actuel lycée. C'est lui-même qui va se charger de la construction et on attend que toutes les conditions soient réunies pour occuper. Entendez bien la sécurité, e service d'hygiène, l'agrément des sapeurs pompiers et tout d'autant que c'est l'Ambassade de la France qui a validé" , argumente ce dernier qui a été joint par Leral.



Contexte économique



A l'en croire, l'effectif du Lycée Français Jacques Prévert commence à devenir pléthorique du fait des nouvelles villes comme Diamniadio et de Diass, sans compter les riverains de la Somone, Nianing, entre autres localités. "L'année dernière nous étions à 360 élèves, cette année, à 440 et avec le nouveau Lycée, on pourrait atteindre la barre des 1000 élèves dans les années à venir car il y aura beaucoup plus de classes", dit-il.



Il ajoute: "pourtant, tout cela a été adopté en assemblée générale en septembre, mais certains parents pensaient que le transfert se ferait vers la fin de l'année. Nous n'avons retenu aucune date, mais les conditions s'y prêtent cela se fera".



Madame Aurelija Daukité, l'actuelle présidente précise que la gestion de l'école est entière du ressort des parents d'élèves. "Le bureau est constitué de six personnes avec un mandat de 3 ans. Le projet a été présenté et voté en assemblée générale", dit-elle.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook