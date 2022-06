Saly / Métiers du pétrole et du gaz: le maire Ousmane Gueye prêt à accompagner la jeunesse pour... Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Juin 2022 à 21:36 | | 0 commentaire(s)| Une journée d'initiation aux métiers du pétrole et du gaz à été organisée à Saly par le mouvement" Saly la deuk", ce mercredi. Le maire Ousmane Gueye, assistant à la formation, a salué cette initiative et dit être prêt à accompagner la jeunesse avec la création des pôles emplois dans la commune.



