Samba Diabaré Samb, immortalisé : Un des édifices culturels majeurs du Sénégal va porter son nom

Un des édifices culturels majeurs du Sénégal, dont le nom n'a pas été dévoilé, va porter le nom de Samba Diabaré Samb. Il s’agit d’une initiative du président de la République, en sa qualité de Protecteur des Arts et Lettres, pour honorer l'historien et le virtuose du "xalam".



D’après l’AS, classé "Trésor humain vivant" par l'Unesco en 2006, Samba Diabaré Samb est décédé le 21 septembre dernier, à l'âge de 95 ans, et inhumé à Tivaouane.



