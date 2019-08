Samsung Electronics condamné à payer plus de 172 millions FCFA à la Banque Atlantique

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort, en la forme et vu l’ordonnance de clôture n° 408 du 17 juillet 2019, le président Papa Abdoulaye Dondé a déclaré l’action de la plaignante, recevable.



Ainsi, il a condamné la société Samsung Electronics West Africa LTD à payer à La Banque Atlantique Sénégal la somme de 167.684.760FCFA en principal, outre la somme de 5.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.



Le juge a également ordonné l’exécution provisoire sur la totalité du principal, tout en mettant les dépens à la charge de la Société Samsung Electronics West Africa LTD.



Constitué pour la défense des intérêts de la Banque Atlantique, le tonitruant Me Baboucar Cissé avait en face de lui, Mes Géni et Kéné qui ont plaidé la cause de Samsung.