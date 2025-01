Samuel Ouya nommé recteur de l?université numérique Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Janvier 2025 à 15:43 | | 0 commentaire(s)|

L’Université numérique Cheikh Hamidou Kane a un nouveau recteur en la personne de Samuel Ouya. Enseignant-chercheur à l'Ecole supérieure polytechnique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ce professeur titulaire remplace le Pr Moussa Lo, en poste depuis 2016. Centrafricain d’origine, formé à l’Esp, il a dirigé le Le Laboratoire d'Informatique, de Télécommunications et Applications (LITA) de l’Esp. Spécialiste des télécommunications, Pr Ouya sera certainement en terrain connu puisque ses travaux de recherches portent entre autres sur la formation à distance dans les universités. L’un de ses articles porte d’ailleurs sur l’ex-UVS devenue UNCHK. Dans une contribution co-publiée avec Gervais Mendy en octobre 2023, il y faisait le diagnostic des cours en ligne dans les universités publiques au Sénégal. Son point de vue était qu’il y avait mieux à faire que de déposer des cours en mode asynchrone. « La technologie permet d’avoir des classes virtuelles qui se rapprochent de façon quasi-parfaite des conditions d’enseignement en présentiel avec un partage en temps réel de l’audio, de la vidéo, des diapositives, du tableau blanc, du chat, de l’écran. Cela est possible même dans des environnements où la connexion internet est limitée », disait le texte. Et pour que cela soit possible, Ouya et Mendy pensaient qu’il suffisait juste de la volonté. « Une plateforme d’enseignement en ligne offrant toutes les fonctionnalités est accessible pour nos universités avec des acteurs bien sensibilisés et formés, pour l’intérêt de la communauté universitaire surtout en des périodes de trouble », concluent-ils. Il a encadré une vingtaine de thèses et compte des dizaines de publications.



Source : https://senemedia.com/annonce-78034-samuel-ouya-no...

