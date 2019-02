Samuel Sarr Débarque À Dakar En Jet Privé Et Prépare Une Déclaration Importante Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Février 2019 à 23:36 | | 0 commentaire(s)| Le leader du Mouvement 2019 et du parti Libéralisme Social Sénégalais, Samuel Sarr vient de débarquer à Dakar en jet privé comme vous le constatez sur les images. Après plusieurs mois de silence, l’ancien Ministre d’Etat va, dans les toutes les prochaines heures, faire une déclaration importante en direction de l’élection présidentielle du 24 Février 2019. Il est important de rappeler, qu’avant cela, l’ancien candidat a réuni ses délégués des 45 délégués départementaux, ses mouvements de soutien, chefs de partis alliés et ses amis pour recueillir leurs avis sur les perspectives politiques à venir. A suivre… DAKARTIMES













