Samuel Sarr, ancien ministre d'État sénégalais et son parti politique, présents lors du dialogue national. Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Juin 2023 à 00:27 Samuel Sarr est une personnalité politique et un homme d'affaires sénégalais. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité dans le secteur de l'énergie au Sénégal, notamment en tant que Directeur général de la SENELEC (Société nationale d'électricité) de 2003 à 2006 et en tant que ministre d'État chargé de l'Énergie, de 2007 à 2010.



Au cours du dialogue national, Samuel Sarr et son parti politique ont participé aux discussions et aux délibérations sur les questions politiques et socio-économiques du pays. Leur présence témoigne de leur engagement envers le processus démocratique et leur volonté de contribuer à la recherche de solutions aux défis auxquels le Sénégal est confronté.



En tant que chef d'entreprise, Samuel Sarr est également le PDG d'AFRINVEST SA, une société spécialisée dans les investissements et les financements dans le domaine de l'énergie. Son expérience dans la politique énergétique, la planification énergétique, le financement de l'énergie, le commerce du pétrole et du gaz, ainsi que le financement de l'infrastructure, lui confère une expertise précieuse dans le domaine.



La participation de Samuel Sarr et de son parti politique au dialogue national, démontre l'importance accordée à la diversité des perspectives et des opinions dans la recherche de solutions inclusives et durables pour le développement du Sénégal.

