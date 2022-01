Sanctions contre le Mali : L’Uemoa appelle ses institutions à l’application immédiate des mesures

La conférence relève l’absence de progrès dans le processus de restauration d’un ordre constitutionnel et démocratique au Mali. Ainsi, les chefs d’Etat de l’Uemoa décident d’endosser les sanctions arrêtées par la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Cedeao lors de ses sessions extraordinaires des 12 septembre et 7 novembre 2021.



Les chefs d’Etat imposent des sanctions additionnelles vigoureuses incluant notamment des sanctions économiques et financières. Par ailleurs, la conférence suspend le Mali des organes et institutions de l’Uemoa. En outre, elle suspend les concours financiers en faveur du Mali par les institutions de financement de l’Uemoa. La conférence instruit les institutions communautaires pour l’application immédiate desdites mesures.

Adou FAYE

Les chefs d’Etat de l’Uemoa se sont réunis le 9 janvier 2022 à Accra au Ghana. La rencontre portait sur la situation au Mali. Selon le communiqué final, la conférence des chefs d’Etat dit avoir pris note du rapport sur l’évolution de la situation politique au Mali présentée par le président de la Commission de la Cedeao.Source : https://www.lejecos.com/Sanctions-contre-le-Mali-L...