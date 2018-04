Sanctions financières : « les lutteurs doivent observer une grève de 6 mois », dixit Mbaye Guèye

Après la défaite de Gris Bordeauxcontre Balla Gaye 2 le 31 mars dernier, le premier nommé a été sanctionné aussi sur le plan financier. Le 3e tigre de Fass a été délesté d’un montant de 5,1 millions FCFA. Une somme que son mentor Mbaye Guèye n’arrive pas à gober : « Trop, c’est trop. Ils font ce qu’ils veulent avec les sanctions financières. Mais, j’indexe les lutteurs. Ils ne réagissent pas. Ils ne disent rien et acceptent sans broncher. Ils doivent faire comme nous. En notre temps, on faisait une grève qui pouvait durer 6 mois à 1 an pour protester. Les lutteurs doivent observer une grève de 6 mois pour que la sanction s’arrête afin que le CNG puisse revoir ce règlement. Ils sont les principaux acteurs, le jour où les lutteurs auront le courage de mener une grève, leur situation va changer », conseille-t-il.



Et d’ajouter : « je pense qu’être délesté de 5 millions FCFA pour un lutteur qui a tout donné dans l’enceinte pendant plus de 30 minutes, c’est difficile à digérer ». Pour Mbaye Guèye, l’écurie Fass ne peut rien faire face à cette sanction, car « c’est un contrat individuel signé par le lutteur ».