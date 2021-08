Sandaga: C’est parti pour le "mortal" combat entre Alioune Ndoye et Soham Wardini La bataille de procédures entre le maire de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, et celui de la ville de Dakar, Mme Soham El Wardini pour la construction du marché de Sandaga, reprend de la bouteille. Les deux parties qui affûtent leurs armes, feront face à la presse aujourd’hui.

Chacune va aborder, en ce qui la concerne, cette question, portant sur ce projet de reconstruction. Dans la matinée, le maire du Plateau va animer une conférence de presse pour aborder, entre autres, ce sujet. Quant à l’édile de Dakar, elle fera face aux journalistes dans l’après-midi.



Pour rappel, le maire de la commune de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, avait déployé des bulldozers sur le site (marché Sandaga) pour le démarrage des travaux de reconstruction estimés à près de 7 milliards FCfa. Informée, Mme Soham El Wardini s’est aussitôt rendue sur les lieux pour stopper la manœuvre des bulldozers.



Selon elle, le marché Sandaga est une propriété foncière de la ville de Dakar comme l’atteste l’état de droits réels datant de 1939. Le maire de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye avait, quant à lui, brandi l’Acte 3 de la décentralisation qui lui attribue un mandat de gestion sur le marché Sandaga.











