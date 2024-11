Sandaga - Combat royal : l’avis des amateurs sur le choc Modou vs Siteu … Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Novembre 2024 à 00:21 | | 0 commentaire(s)|

À moins de 24 heures du tant attendu combat royal entre Modou Lo, le "Roi des Arènes" et Siteu, le redoutable Tarkinda, les tensions sont à leur comble. Le face-à-face entre ces deux géants de la lutte sénégalaise, prévu par Jaambar Production, attise toutes les passions à quelques heures de l'événement. Une véritable guerre des nerfs qui déchaîne les foules et secoue les quartiers de Dakar, notamment au marché de Sandaga, où les avis des sénégalais sur ce duel sont partagés.



Modou Lo, avec son palmarès impressionnant et sa renommée mondiale, reste le favori de nombreux supporters. Le lutteur, qui incarne la puissance et l’expérience, a fait ses preuves à plusieurs reprises. Ses victoires contre des lutteurs de renom, son style de lutte unique et sa détermination sans faille lui ont valu le titre honorifique de "Roi des Arènes". Au marché Sandaga, plusieurs voix s’élèvent pour affirmer que Modou Lo est l’homme de la situation. "Il est plus fort, plus expérimenté. Ce combat, c’est juste une formalité pour lui", déclare un jeune homme, la certitude dans le regard. Un autre ajouta : "Modou Lo est un champion, il ne va pas laisser passer cette chance. Siteu n’est pas à sa hauteur."

Mais à côté des partisans de Modou Lo, de nombreux autres sénégalais soutiennent ardemment Siteu, le jeune lutteur surnommé le "Tarkinda". Moins expérimenté mais tout aussi déterminé, Siteu fait figure de prétendant sérieux à la victoire. Sa technique affinée et son courage impressionnant sont des atouts qui inquiètent les partisans de Modou Lo. "Siteu est un combattant qui a de la ressource. Il est rapide et ses mouvements sont imprévisibles. Modou Lo aura du mal à le suivre", assure un vendeur de friperie au marché. D’autres encore soulignent que le jeune lutteur pourrait bien créer la surprise, comme cela s’est déjà produit dans l’histoire de la lutte sénégalaise.



