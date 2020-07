Sandaga: Photos du bâtiment à réhabiliter et précisions sur le dispositif sécuritaire Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Juillet 2020 à 13:47 | | 0 commentaire(s)|

Le projet de réhabilitation ou de reconstruction à l’identique du bâtiment historique du marché Sandaga (voir photos), entre dans sa première phase, ce vendredi soir, avec la reprise des emprises occupées par les cantines sur les axes : rue Sandiniery (côté gauche, de Lamine Gueye à Émilie Badiane) et Avenue Émile Badiane (sur les deux côtés, du rond-point Sandaga à la rue Sandiniery prolongée).



Un dispositif sécuritaire composé de 600 à 900 éléments des forces de défense et de sécurité sera déployé.



L'opération démarrera à partir de 22 heures, ce vendredi 03 juillet.













