Sangalkam : Fass Kounoune, Cité Dalal Jammou, Sagef 5 et environs déroulent le tapis rouge au maire À Sangalkam, les déplacements du maire sont très attendus par les populations. Considéré comme un sauveur qui a fini de transformer le visage des cités et quartiers qu'il a déjà visités, Oumar Guèye est sollicité partout. Sa dernière visite à Fass Kounoune, Cité Dalal Jammou, Sagef 5 et environs est considéré comme une bouffée d'oxygène pour les résidents.

Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Novembre 2021 à 10:20 | | 0 commentaire(s)|

'C'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut'', déclare une dame en âge avancé qui s'est mobilisée pour accueillir le ministre en charge des Collectivités territoriales. Dans la foule, des populations chantaient en cœur, '' Oumar Guèye, la mairie c'est pour vous''. C'est manière pour ces résidentes de Fass Kounoune, Cité Dalal Jammou, Sagef 5 et environs de lui témoigner leur adhésion à sa politique. Le maire de Sangalkam a fini de convaincre les populations de la commune grâce à ses nombreuses réalisations. '' M.le ministre, nous avons déjà vos réalisations.Sachez que, tout Fass Kounoune est derrière toi pour vous accompagner.. Nous sommes rassurés. Nous sommes les premiers à rattacher notre quartier à Sangalkam avant même la décision du Président Macky Sall'', a déclaré Ndèye Codou Ndiaye, responsable politique de l'Apr à Fass Kounoune.



Dans ces différentes localités visitées par le maire de Sangalkam, les avis sont unanimes. Pour les populations, Oumar Guèye est l'homme de la situation. Satisfait de la forte mobilisation, Oumar Guèye s'est engagé à apporter des solutions aux problèmes posés. Il compte travailler pour trouver rapidement des solutions aux problèmes posés. '' Je ne suis pas en camping électorale. Je n'ai pas encore démarré ma campagne. Je suis là pour voir de visu les difficultés auxquelles les populations sont confrontées'', a déclaré Oumar Guèye.



Il poursuit, ''Nous allons trouvé des solutions aux problèmes comme nous l'avons déjà fait dans de nombreuses localités depuis la correction des incohérences territoriales.. Nous avons réglé les problèmes d'éclairage public, de l'accès à l'eau potable, des abris provisoires entre autres dans beaucoup de quartiers. Nous allons poursuivre le travail pour aider les populations.. C'est notre rôle en tant que maire''.

Pour les prochaines élections territoriales, le candidat de Benno Bokk Yakaar a affirmé que l'objectif de la mouvance présidentielle c'est de remporter les 90% des collectivités territoriales du Sénégal. Pour terminer, il a demandé aux responsables politiques de s'unir pour l'intérêt de la coalition Benno Bokk Yakaar.



Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook