Sangalkam : Grandes retrouvailles du ministre Oumar Guèye et de Bara Guèye Pour une victoire éclatante de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le département de Rufisque, les responsables, désormais, parlent le même langage. Ce dimanche 19 juin 2022, le ministre des Collectivités territoriales a convié tous les responsables de la commune de Sangalkam et du département, à une assemblée générale.

En présence de Souleymane Ndoye investi sur la liste Bby, le ministre Oumar Guèye et Bara Guèye se sont officiellement donné la main. Cette grande retrouvaille qui vient conforter l’unité au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le département de Rufisque, a été saluée par tous.



Le ministre Oumar Guèye, après avoir magnifié le déplacement massif des responsables, a d’abord fait un cours magistral sur les 3 axes du Plan Sénégal émergent, avant de lister les réalisations du Président Macky Sall, de 2012 à nos jours. Selon le porte-parole du gouvernement, les nombreuses réalisations du chef de l’Etat sont suffisantes pour lui donner une majorité. « Bara Guèye et moi, nous nous sommes retrouvés depuis. Nous avons eu des rencontres en présence des cadres du département et des têtes-à-têtes.



C’est aujourd’hui que nous officialisons cette unité pour l’intérêt du Parti APR et de la coalition Benno Bokk Yakaar, pour donner une majorité absolue au Président Macky Sall, au lendemain des élections législatives du 31 juillet 2022. Ainsi, Bara Guèye qui a pris la parole, s’est réjoui des retrouvailles. « J’ai toujours été engagé aux côtés du président de la République, maintenant des retrouvailles ont été scellées, nous allons également nous engager à renforcer cette unité et cette cohésion au niveau de la commune de Sangalkam », a-t-il dit .



Bara Guèye estime qu’il va descendre sur le terrain avec tous ses responsables, pour reconquérir la commune perdue lors des Locales. « Je pense que le ministre Oumar Gueye ne méritait pas cette défaite et nous en sommes conscients. Il faut tirer les leçons, tourner la page. Nous allons nous retrousser les manches et aller à la conquête de la victoire éclatante », a conclu M. Guèye.





