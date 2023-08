Sangalkam: Le maire Pape Sow libéré

Le maire Pape Sow et les jeunes arrêtés à Sangalkam la semaine dernière ont recouvré la liberté ce lundi 7 août. Ces derniers étaient en détention à la suite de leur arrestation.



A noter que Pape Sow et plusieurs jeunes de Sangalkam ont été arrêtés la nuit du jeudi 3 août 2023 aux environs de 00h par les éléments de la BIP et du GIGN à son domicile.



Ainsi, Pape Sow aurait payé les frais d'hébergement de l'avocat Juan Branco.