Sangalkam/Législatives 2022: Oumar Gueye démarre la collecte pour le parrainage. Le ministre en charge des collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires a convoqué, ce samedi 26 mars 2022, à Sangalcam une grande réunion en présence de tous les responsables de Benno Bokk Yaakar de la commune. Echanger sur les parrainages pour les élections législatives du 31 juillet prochain était l’objectif fixé par Oumar Gueye.

Il a saisi cette tribune pour revenir largement sur les nombreuses réalisations de son Excellence Macky Sall, Président de la République. Le ministre a fait savoir à l’assemblée que ses réalisations et ses grands projets sont suffisants pour justifier le pourquoi on doit lui donner une majorité à l’Assemblée nationale.



« Le Président Macky sall est en train d’abattre un travail remarquable pour faire du Sénégal, un pays émergent. Ce qu’il a réalisé, aucun Président ne l’a pas fait. On peut citer le pont de Foundiougne qu’il a inauguré ce samedi, le Ter, Air sénégal, la Cmu, le Puma, le stade de Diamniadio, le désenclavement des régions en construisant des autoroutes, la tenue du forum mondial de l’eau au Sénégal. Donc le Sénégal est en train d’émerger sous l’ère de Macky Sall», rappelle Oumar Gueye, qui invite ses responsables et militants à investir le terrain et à se mobiliser pour parrainer la liste de la coalition Benno Book Yakar.



« Nous devons nous mobiliser pour que le 31 juillet prochain, la liste du Président Macky Sall qui est Benno Book Yakar puisse avoir la majorité à l’Assemblée nationale. Mais cela est précédé d’abord par le parrainage. Toutes les coalitions ou partis politiques qui veulent participer aux élections législatives doivent avoir le nombre de parrainage requis. En 2019, nous avons collecté des milliers de parrainage pour la coalition Benno Book Yakar » soutient Oumar Gueye. Il a ainsi demandé aux responsables de reprendre la même méthode lors des présidentielles de 2019.



« Les fiches de parrainage sont là. Elles vont être distribuées à tous les responsables pour qu’ils commencent déjà présent le travail. Toutes les régions, départements et communes doivent parrainer. Donc, il faut noter que le parrainage est à l’échelle nationale. Nous, ce qui nous intéresse, c’est la coalition Benno Book Yakar. La commune de Sangalcam doit jouer pleinement sa partition pour le parrainage de Bby. Cela va permettre au Président Macky Sall d’avoir une majorité à l’Assemblée nationale », dixit le ministre en charge des collectivités territoriales.



A cet effet, Oumar Gueye a fait un cours magistral sur le parrainage pour permettre aux collecteurs d’éviter les erreurs car, selon lui le travail doit être lisible. Lors de cette réunion, le ministre a invité les jeunes à être au devant de la scène.

















