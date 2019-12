Sans locaux, ni véhicule : le service d’hygiène de Guédiawaye agonise Le service d’hygiène de Guédiawaye mène une existence difficile, presque virtuelle. Et pour cause, il ne dispose pas de locaux pour s’abriter. Pire encore, il ne dispose même pas de véhicule pour effectuer son travail de contrôle sur le terrain.

« Le seul véhicule dont nous disposons est en panne depuis un mois. C’est le préfet qui nous dépanne en nous prêtant un véhicule. Actuellement, nous occupons 4 bureaux à l’hôpital Roi Baudoin parce que nous n’avons pas de local », confie le chef de brigade, Aliou Diallo sur la RFM. Toutefois, ses agents continuent de s’efforcer à faire leur travail correctement.

« Actuellement nous menons des actions pour enlever les gravats amoncelés un peu partout dans Guédiawaye. Nous avons déjà mis à l’amende une quinzaine de personnes », déclare-t-il.



