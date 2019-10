Sans salaires: Les éboueurs de l'Ucg croisent les bras à Dakar

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Octobre 2019 à 10:13 | | 0 commentaire(s)|

"Faut-il confier la direction de l'Unité de coordination de la gestion des déchets solides (Ucg) à l'Armée ? En tout cas, il est permis de le souhaiter, compte tenu des nombreuses difficultés que traverse la société étatique chargée de rendre Dakar propre, pardon moins sale !



Pour preuve, certains agents contractuels de l'Ucg n'ont pas encore touché leurs salaires du mois d'août dernier. Pour manifester leur frustration, les agents (collecteurs d'ordures, ramasseurs de déchets et camionneurs de Mbeubeuss) font du laxisme quotidien afin de rendre la capitale du Pse beaucoup plus sale. Thiey Sénégal Dou dém !", lit-on dans la livraison du quotidien Le Témoin de ce mercredi.



