Santé : 47 cas de chikungunya recensés dans la région de Kédougou Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Août 2023

Quarante-sept (47) cas de chikungunya ont été recensés, dans la région de Kédougou, en moins deux semaines, durant le mois d'août rapporte l'Agence de presse sénégalaise (APS). Les premiers cas ont été enregistrés au niveau d'un site sentinelle au poste de santé de Dalaba et dans les autres postes du district sanitaire de Kédougou. Le virus du chikungunya, transmis à l'homme par la piqûre du moustique. Les symptômes de cette fièvre peuvent aller jusqu'à 38° au-delà plus des douleurs articulaire et musculaire mais aussi au niveau de la tête avec des céphalées. La direction régionale de la santé de Kédougou a toutefois pris des mesures nécessaires pour le traitement et le suivi des cas enregistrés.



