Santé : AND GUESSEUM décrète 144 heures de grève

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Mai 2018

L’Alliance des syndicats de la santé SAS- SUDTM/ASAS AND GEUSSEUM durcit le ton et déroule son 6e plan d’action. En effet, elle a décrété hier 144 heures de grève sur toute l’étendue du territoire national.



Face à la presse, hier l’Alliance a brandi pas moins de 31 points qui tournent autour de l’Ouverture des négociations sur le régime indemnitaire, l’effectivité de la loi portant sur fonction publique locale, la tenue des élections de représentativité des syndicats du secteur de la santé et de l’action.



Aussi, elle réclame le remboursement sans délai des arriérés de facture de la Couverture maladie Universel (Cmu), l’apurement de tous les arriérés de salaires des contractuels du programme JICA et du Plan COBRA, le paiement de tous les arriérés de salaires aux agents de collectivités locales et versement de cotisations sociale.



