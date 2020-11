Santé: Abdoulaye Diouf Sarr rassure les populations sur la maladie mystérieuse Rédigé par leral.net le Samedi 21 Novembre 2020 à 11:20 | | 0 commentaire(s)|

Il n’y a pas élément scientifique qui peut permettre d’indexer les poissons. Le ministre de la Santé a tenu à rassurer les malades et les populations sur cette maladie mystérieuse qui sévit chez les pêcheurs. C etait lors de sa visite au Centre de Santé de Mbao où sont admis des pêcheurs ayant développé des […] Il n’y a pas élément scientifique qui peut permettre d’indexer les poissons. Le ministre de la Santé a tenu à rassurer les malades et les populations sur cette maladie mystérieuse qui sévit chez les pêcheurs. C etait lors de sa visite au Centre de Santé de Mbao où sont admis des pêcheurs ayant développé des cas de dermatoses dont l’origine reste encore inconnue. « Il n’y a pas à ce niveau-là, jusqu’au moment où nous vous parlons, une situation qui mérite à ce qu’on alerte à ce niveau-là. Donc, vous pouvez être rassurés à ce niveau-là. Nous avons aujourd’hui donc, la confirmation que la cause n’est pas virale et d’autres pistes sont explorées notamment la piste toxique et la piste des algues. Nous attendons quand-même, la confirmation du Laboratoire qui va peut-être nous parvenir aujourd’hui, certainement’’ » a tenu à rassurer le ministre



Source : Source : https://letemoin.sn/sante-abdoulaye-diouf-sarr-ras...

Accueil Envoyer à un ami Partager