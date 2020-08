Santé / Des améliorations en vue: l’hôpital d’enfants Albert-Royer de Fann reçoit un appui de la LSE LSE (Les spécialistes de l’énergie), une société évoluant dans l’aménagement électrique des sites industriels et des bâtiments, a offert hier, mercredi, un nouvel appareil d’endoscopie d’une valeur de 15 millions de francs CFA à l’hôpital d’enfants Albert-Royer de Fann, à Dakar.

L’acquisition de cet appareil permettra au centre hospitalier national Albert-Royer de mieux diagnostiquer et traiter les maladies du tube digestif, de l’œsophage, de l’estomac, de l’intestin grêle, du colon et de la vésicule biliaire, a expliqué sa directrice, Isseu Tall Diop.



L’appareil d’endoscopie dont disposait l’hôpital est en panne depuis plusieurs mois, a-t-elle rappelé en réceptionnant le don de la société LSE, dans l’une des salles du centre hospitalier.



Selon le chirurgien pédiatrique Pape Alassane Mbaye, l’appareil offert assure un diagnostic fiable et une prise en charge thérapeutique des lésions de l’œsophage, de l’estomac et du tube digestif, souvent causées par l’absorption de produits caustiques (détergents, acide, eau de Javel…) par les enfants.



" Des solutions alternatives étaient trouvées après la panne de l’appareil, notamment l’évacuation des patients vers d’autres établissements de santé, ce qui posait problème pour les tout-petits ", a rappelé M. Mbaye.



Le directeur du groupe LSE, Christophe Gaudefroy, a promis, dans le cadre de ses œuvres sociales, d’aider davantage cet hôpital d’enfants.



Le centre hospitalier a besoin d’un encéphalogramme, " indispensable " pour son service de neuropédiatrie, selon Isseu Tall Diop, un besoin que M. Gaudefroy a promis d’étudier.









APS.



