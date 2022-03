Santé : Horizons - Sahel ONG Solidarité Sénégal et son partenaire HillRom en appui aux hôpitaux Abass Ndao et Mathlaboul Fawzaini Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Mars 2022 à 09:55 | | 0 commentaire(s)| Le jeudi dernier, 2 conteneurs pour les hôpitaux de Abass Ndao et Mathlaboul Fawzaini à Touba ont été chargé de lits de réanimation de très haute valeur provenant de notre partenaire HillRom.

Avec ces lits qui doivent être posés à plat et ne pouvant être surchargés, le chargement ne ressemblait pas autres…



« Toutefois, on a pu mettre des fauteuils roulants et de chambre, du petit matériel bio médical électrique, des lits de pédiatrie, des consommables et quelques colis pour des établissements scolaires à proximité de Touba.... Encore une fois, Bassirou a rapidement trouver la solution pour positionner les deux conteneurs avant le départ imminent en mission. »



A détaillé, images à l’appui, Horizons - Sahel ONG Solidarité Sénégal sur sa page Facebook











