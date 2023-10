Santé: Le centre national d’oncologie de Diamniadio sera livré fin 2024 Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Octobre 2023 à 12:23 | | 0 commentaire(s)|

Le centre national d'oncologie, en construction à Diamniadio, sera livré en fin 2024, a annoncé le directeur de la lutte contre la maladie, Docteur Moustapha Diop. ''La prise en charge des cancers, c'est aussi des infrastructures de dernière génération. Le centre national d'oncologie sera livré d'ici fin 2024 au plus tard et sera un centre d'excellence et un hub dans la prise en charge et de façon intégrée'', a-t-il précisé. Il a souligné que le futur centre sera en mesure de « prendre la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie et l'accompagnement psycho- social dans un même espace avec des équipements de dernière génération ». Il a été financé par l'Etat du Sénégal à hauteur de 106 milliards de francs CFA. ''Dans la région de Thiès, à l'hôpital de Mbour, nous sommes en train de construire un centre de référence de prise en charge des cancers de l'enfant, car le cancer de l'enfant c'est une réalité'', a-t-il révélé. Il signale que « beaucoup de cas » de cancers de l'enfant, à peu près 200, sont recensés chaque année. Il s'agit selon lui ''des cancers du rein ou des yeux, appelés rétinoblastome ». « Ce sont des cancers curables avec des résultats appréciables'', a-t-il rassuré. Dans le dispositif du plan cancer, dit-il, ''le ministère de la Santé est en train d'apporter une réponse, car jusque-là, Le Dantec était le centre de référence dans la prise en charge du cancer de l'enfant ». Il a rappelé qu'avec les travaux de reconstruction de cet hôpital, il a été délocalisé à Dalal Jamm, dans la banlieue dakaroise. ''Les travaux du centre de référence des cancers de l'enfant sont presque achevés. Ce qui reste, ce sont les ressources humaines qui bientôt vont être mises en place pour apporter le soutien nécessaire à ces enfants qui souffrent de cancer'', a-t-il affirmé. La première pierre du centre national d'oncologie de Diamniadio, bâti sur une surface de trois hectares, a été posée par le président de la République, Macky Sall, le 30 octobre 2021. APS



