Santé : Le manque de sang,"un problème majeur" à l’hôpital de Ndioum

Le manque de sang est "un problème majeur" à l’hôpital de Ndioum, a déploré Dr. Mamadou Ndiaye, le chef du service laboratoire de cette structure sanitaire située dans le nord du pays.



" C’est un problème majeur, le manque de sang. Et les structures hospitalières qui en disposent, sont très éloignées. Il faut faire 200 kilomètres pour aller à Ourossogui ou bien 100 Kilomètres pour se rendre à Richard-Toll ’’, a déclaré, dans un entretien avec l’APS, Dr. Ndiaye, par ailleurs président de la Commission médicale d’établissement (PCME) du centre hospitalier régional de Ndioum.



Il a signalé que seuls deux agents travaillent à la Banque de sang. Ce qui fait que l’hôpital arrive "difficilement" à collecter 1200 poches de sang.



" La banque de sang n’a jamais atteint sa capacité de stockage qui dépasse 1500 poches par an ", a fait savoir le chef du service laboratoire, auquel est rattachée la Banque de sang, érigée en Unité.



Pourtant, a-t-il ajouté, " le matériel pour sa conservation est bien en place. Mais difficile de trouver des donneurs dans la zone où le besoin est réel ".



Selon lui, l’établissement de santé de niveau 2 dispose de beaucoup de services, tous de gros consommateurs de poches de sang.



" A la Maternité, par exemple, le besoin est énorme avec les nombreuses interventions chirurgicales. Des femmes en couches qui arrivent à terme pour subir des césariennes. Ce qui fait qu’elle consomme beaucoup de poches de sang. Soit 50% de notre stock ’’, a-t-il expliqué.



Dr. Ndiaye a par ailleurs expliqué que la ville de Ndioum est située sur la route nationale n°2, où sévissent beaucoup d’accidents de la circulation. Elle est également adossée au Diéri, une zone d’élevage. Pour toutes ces raisons, Ndioum " doit, à tout moment et en toute urgence, disposer du sang ", a-t-il estimé.



D’ailleurs, a-t-il relevé, le Service de la chirurgie est le deuxième consommateur des poches de sang à cause des accidents de la route et des bagarres à l’arme blanche ou encore des blessés dans les travaux champêtres ou domestiques.



’’ Il y a la néphrologie avec l’unité de dialyse qui a démarré en octobre dernier, la pédiatrie, la médecine, (…) ’’, a encore listé Dr. Ndiaye.



Dr. Ndiaye a lancé un appel aux autorités de la ville, du département et de l’Etat central, pour les aider à combler le déficit en personnel à la Banque de sang.



Il a rassuré toutefois que des efforts sont faits pour la continuité du service.



Il a aussi demandé aux parents des patients de faire des dons de sang, soulignant que son service compte se rendre au camp militaire, au centre de secours des sapeurs-pompiers de Podor et de Pété et rencontrer les groupements de femmes, les ASC, etc.



" Nous irons également voir les imams pour traiter la question du don de sang dans leurs prêches du vendredi ", a-t-il informé.



Dr. Ndiaye a aussi appelé les autorités gouvernementales et départementales, à trouver " une solution urgente " au problème de scanner auquel fait face l’hôpital de Ndioum.



" L’hôpital n’a toujours pas de scanner. Les patients sont obligés de se rendre encore soit à Ourossogui, soit à Saint-Louis ", a-t-il déploré.











Aps