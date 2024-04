Santé : Le nouveau ministre, Dr. Ibrahima Sy invite les acteurs à épouser la nouvelle feuille de route gouvernementale face aux urgences Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Avril 2024 à 22:56 | | 0 commentaire(s)|

Le Docteur Ibrahima Sy, nouveau ministre de la Santé et de l’Action sociale, a pris fonction ce vendredi 12 avril 2024. Le nouveau patron de la santé a exhorté tous les acteurs de la santé, à suivre la nouvelle feuille de route gouvernementale, face aux nombreuses urgences. À l'entame de son allocution, Dr Ibrahima Sy a adressé ses remerciements au Chef de l’État Bassirou Diomaye Faye et à son Premier ministre, Ousmane Sonko, pour la confiance exprimée afin de le porter à la tête de ce ministère. "Je mesure pleinement la portée, la responsabilité et la gravité de la charge qui m'incombent et que je compte assurer de manière ardue avec le soutien de l'ensemble des parties prenantes du ministère de la Santé et de l’Action sociale", a-t-il déclaré. Il ajoute : "notre système de santé a pu réaliser des progrès importants en matière d'amélioration de l'état de santé de notre population qui sont le fruit de l'abnégation et de l'effort constants, soutenus et continus de l'ensemble des acteurs de la santé. (services centraux et périphériques du ministère, les professionnels de la santé, les organisations syndicales, le service privé, les partenaires au développement, les associations communautaires, etc...) Poursuivant son argumentaire, il a également précisé que le système de santé a besoin d'être réinventé pour répondre aux besoins des concitoyens en matière de soins de santé et de bien-être social pour faire face aux défis sanitaires émergents. De ce fait, le nouveau ministre de la Santé préconise de diagnostiquer le système sanitaire et comprendre de manière globale l'environnement de soin de nos malades et investir dans le secteur pour apporter des solutions efficaces. Pour faire face à ses nombreux défis, le nouveau ministre de la Santé invite l'ensemble des acteurs du secteur de la santé, médecins, infirmiers, infirmières, sages-femmes, auxiliaires de santé, les badiénou gox etc... à suivre la nouvelle feuille de route gouvernementale face aux nombreuses urgences. "Soyez rassuré que le gouvernement travaillera à apporter des réformes structurelles profondes de notre système dans l'intérêt des populations et des acteurs sociaux afin d'offrir à l'usager, une meilleure qualité de soins à un coût abordable."

