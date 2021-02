Santé : Le retour de l’Hôpital Mercy Ships au Sénégal attendu en juillet prochain. Après un premier passage qui a permis de réaliser des opérations chirurgicales complexes sur 1400 sénégalais et de former plus de 1200 professionnels de santé, le retour de l’Hôpital Mercy Ships au Sénégal est attendu pour le mois de juillet prochain.

Le fondement de leur mission demeure la gratuité des soins de santé. Et si leurs patients connaissent une guérison physique grâce à des opérations, ils trouvent souvent beaucoup plus.



Selon le portail Facebook de la Présidence sénégalaise, le Sénégal va également accueillir en mars 2022, le Global Mercy, le plus grand navire-hôpital civil au monde, construit comme le premier hôpital flottant..



Le Président Macky Sall salue ce modèle de coopération avec Mercy Ships.



