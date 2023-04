Santé : Plus de quarante–deux pays ont éliminé le paludisme Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Avril 2023 à 19:03 | | 0 commentaire(s)|

L'espérance de vie dans le monde est passée de 46 à 73 ans, les pays en développement ayant enregistré « les gains les plus importants pour cet indicateur », a souligne Marie Khemess Ngom Ndiaye, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Le ministre s'exprimait, ce 13 avril, à l'occasion la cérémonie de célébration de la Journée mondiale de la Santé (JMS), marquant aussi l'anniversaire de la fondation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Dans son discours, le ministre informe que «plus de quarante–deux pays ont éliminé le paludisme» tandis que les épidémies de VIH et de tuberculose ont reculé, 47 pays ayant au moins éliminé une maladie tropicale négligée. Depuis la création de l'OMS, le 7 avril 1948, «le monde a considérablement progressé vers la réalisation de la vision de la santé pour tous», a dit Dr Ndiaye. O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/sante-plus-de-quarante-deux-pa...

