Santé-Poliovirus de type 2 : 18 cas de paralysie enregistrés au Sénégal en 2021

Parlant au nom des partenaires de l’Initiative mondiale de l’éradication de la poliomyélite, Silvia Danailov, a indiqué que «le mardi 25 août 2020, après quatre années consécutives sans notifier de cas d’infections par le poliovirus sauvage, la Région africaine a été certifiée exempte de Poliovirus sauvage».



Avant de souligner : «Malgré les efforts considérables déployés par les Etats membres, la Région africaine fait face à nouveau à la résurgence du poliovirus de type 2. En effet, depuis janvier 2021, plusieurs pays de la Région ont rapporté des cas de poliovirus de type 2, parmi lesquels le Sénégal avec la confirmation de 18 cas de paralysie dus au poliovirus de type 2 et 15 cas environnementaux.» Mme Danailov invite les parents à vacciner leurs enfants.



«Je lance donc un appel à tous les parents après cette campagne de vaccination, à respecter le calendrier vaccinal des enfants de 0 à 23 mois, en les conduisant au poste de santé le plus proche pour les protéger contre les maladies évitables par la vaccination ; car aucun enfant au monde, aucun enfant en Afrique, aucun enfant au Sénégal ne doit mourir ou souffrir d’une maladie évitable par la vaccination», a-t-elle dit.



Pour sa part, Abdoulaye Diouf Sarr a fait savoir que «le premier passage mené dans un contexte difficile de pandémie de covid-19 a permis d’atteindre l’objectif de 95 % au niveau national, mais nous avons considéré cette performance insuffisante à cause des disparités notées au niveau des régions et districts».



Elle ajoute : «Il est nécessaire, lors du présent passage, de corriger ces disparités afin d’atteindre l’objectif d’au moins 95 % fixé à tous les districts sanitaires, dans le respect des critères de qualité d’une bonne campagne de vaccination.»

Bes Bi