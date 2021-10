Santé animale : Cette situation qui a poussé le maire de Mbour à hausser le ton, lors du conclave des techniciens vétérinaires.

Les Agents techniques d’élevage (Ate) et les Ingénieurs des travaux d’élevage (Ite) du Sénégal installés en clientèle privée, se sont montrés déterminés à prendre à bras le corps leurs problèmes. Des problèmes qui découlent des actes posés par la nouvelle équipe de l’Ordre des vétérinaires qui, à leurs yeux, passent pour une volonté de leur refuser d’exercer cette profession qui est la leur.



Cette réunion des techniciens vétérinaires tenue à Saly pour accorder leurs violons, a été présidée par Fallou Sylla, maire de la commune Mbour qui est un des leurs.



‘’Ce qui se passe au Sénégal, maintenant, c’est la privatisation intégrale. Nous ne voulons que travailler et être dans les règles. Mais, aujourd’hui, on voit qu’il y a des gens qui veulent nous mettre les bâtons dans les roues pour nous dire que nous ne devons pas exercer ou bien qu’on ne doit exercer que sous le contrôle d’un docteur vétérinaire ou d’un technicien vétérinaire. Mais cela n’est pas possible. On a les mêmes formations’’, a déclaré M. Sylla qui tentait de prendre la défense de ses collègues techniciens vétérinaires.



Pour rappeler l’importance de ses pairs, il rappelle un moment de gloire marqué d’une pierre blanche par ses collègues. ‘’Je disais tantôt qu’en 1917 lorsque les bœufs qui venaient du Macina en se rendant à l’usine frigorifique de Lyndiane, contaminèrent par la peste, les animaux du Sénégal, il y avait les techniciens qui étaient là. Ce sont les techniciens qui étaient sur le terrain, qui travaillaient, mais pourquoi aujourd’hui on veut arrêter ces techniciens. Ce n’est pas possible. Nous ne pouvons pas travailler sans les docteurs vétérinaires et les ingénieurs vétérinaires. Mais, nous sommes tous des vétérinaires. Nous sommes de la même famille. Nous avons toujours travaillé ensemble. Mais on dirait que ces deux dernières années-là, il y a un problème qui surgit. On veut écarter ces techniciens vétérinaires. Cela n’est pas possible’’, dit-il, avec persistance.



Il promet d’ailleurs, avec sa casquette, de soutenir les techniciens vétérinaires. ‘’En tant qu’autorité, en tant que maire, nous sommes derrière eux. Et nous allons tout faire pour les appuyer et tout faire pour qu’ils puissent profiter de leur (savoir-faire) et travailler comme tout le monde’’, a déclaré Fallou Sylla qui est d’ailleurs, d’avis que ‘’c’est l’Ordre des docteurs vétérinaires qui veut leur mettre des bâtons dans les roues.



‘’Cela fait plusieurs décennies que les techniciens vétérinaires travaillent avec les vétérinaires sans aucun problème avec qui que ce soit. Nous n’avions pas eu de problème avant l’arrivée de l’ordre des vétérinaires. Au contraire, nous avions salué sa mise en place. Parce que conscients que toute activité fonctionne sur la base d’une hiérarchie. Nous avions toujours été en parfaite harmonie avec les responsables de cet ordre des vétérinaires. Mais, nous ne pouvons pas accepter, aujourd’hui, que la nouvelle équipe en vienne aujourd’hui, à nous imposer des règles que nous ne pouvons cautionner. Je suis moi-même technicien vétérinaire et j’ai mon cabinet privé. Tous ceux-là qui ont ouvert un cabinet privé ont été contraints de respecter les règles. On nous parle d’autorisation d’exercer. Mais, cette autorisation d’exercer est acquise dès l’obtention du diplôme de technicien vétérinaire. C’est par respect à la hiérarchie que nous avons accepté de nous y conformer. Mais qu’on ne nous refuse pas d’exercer le métier de vétérinaire. Parce que c’est notre métier, notre gagne-pain. On ne peut pas admettre qu’aujourd’hui, que des gens, viennent pour tenter de nous interdire d’exercer ce métier. Cela, nous n’entendons pas l’accepter. Nous ferons tout ce qui est possible. Parce que la famille vétérinaire est une seule entité. Il ne faut pas qu’on nous divise. Il y a des docteurs vétérinaires et des ingénieurs vétérinaires qui sont là. On a toujours travaillé avec eux. Nous sommes des acteurs de la santé animale, dans les zones rurales, c’est nous qui y sommes présents. Quand il y a des campagnes de vaccination ou de la présence d’une maladie qui touche le bétail, c’est nous qui sommes appelés. Donc, qu’on ne nous laisse travailler parce que c’est la même famille’’, a déclaré le maire de Mbour.



Des propos tenus, à l’issue de la cérémonie d’ouverture de la Journée des techniciens vétérinaires privés du Sénégal, à Saly.

