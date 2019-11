Santé d'Hissein Habbré: L'Administration pénitentiaire dément Vox Populi et précise qu'il se porte bien

Le journal "Vox populi", dans sa parution de ce matin a indiqué que Hissein Habbré est mal en point et que son état de santé est incompatible à la détention, selon ses médecins. Une information démentie par une autorité judiciaire, à travers un communiqué.



‘’L’administration pénitentiaire informe l’opinion publique que Hissein Habbré n’est pas alité et se porte bien, contrairement aux informations relayées par la presse’’.



Elle déclare s’être conformée aux droits des détenus à un accès aux soins de santé. ‘’L’administration prend toutes les dispositions idoines pour veiller régulièrement à l’état de santé de toute personne incarcérée par des consultations médicales parfois extra carcérales’’.

