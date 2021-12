Santé de reproduction: Le Sénégal cité en "champion" parmi les 9 pays d'Afrique de l’Ouest par l'UCPO

L’unité de coordination du Partenariat de Ouagadougou (UCPO) célèbre cette année ses 10 ans de progrès dans la disponibilisation et l'utilisation des services de planification familiales dans 9 pays d'Afrique de l'Ouest francophone à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Togo.



De sa création en 2011 à aujourd'hui, l’UCPO a réussi à fédérer les gouvernements, les bailleurs de fonds et la société civile autour de la vision d'une Afrique de l'Ouest francophone avec un accès facile à la planification familiale de qualité pour sauver et améliorer la vie des femmes et des jeunes.



En outre, catalyseur pour un développement durable pour tous, contribuant ainsi, à doubler le nombre d'utilisatrices de méthodes modernes de contraception dans les pays du partenariat avec plus de 3,8 millions d'utilisatrices additionnelles de méthodes modernes de contraception portant le nombre total d'utilisatrices à 6,5 millions en 2020. D’ailleurs le Sénégal est cité comme champion parmi les 9 (neuf) pays partenaires pour avoir surpassé plus d’une fois ses objectifs établis en matière de planification familiale et dans sa politique de santé de la reproduction.



L'UCPO s'est fixé l'objectif ambitieux d'atteindre 13 millions d'utilisatrices de méthodes modernes de contraception d'ici 2030. Sur ce, dans sa stratégie émergente, il élargit son soutien aux partenaires en mettant un accent sur des sujets et des approches spécifiques comme le leadership des jeunes en matière de santé de la reproduction, le changement des normes sociales, la contextualisation de l'appui apporté aux pays ou encore les priorités dans la région pouvant impacter les progrès en matières de Santé de la Reproduction/Planification Familiale comme les crises sanitaires, politiques, sécuritaires.



Cette année, la 10ème Réunion Annuelle du Partenariat de Ouagadougou (RAPO) se tiendra du 13 au 16 décembre en semi-virtuelle sur le thème «La Planification Familiale en contexte de crise humanitaire préparation, réponse et résilience. En raison de son caractère semi-virtuel, la 10ème Réunion Annuelle, sera ouverte à tous, et près de 800 participants sont attendus. Ces participants sont composés prioritairement des représentants du gouvernement des pays du PO, des organisations de la société civile, des jeunes, des chefs religieux, des journalistes, des élus locaux (parlementaires et maires), des représentants des bailleurs et des institutions régionales dont l'Organisation Quest Africaine de la Santé.



