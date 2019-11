Santé : les cas de dengue et de fièvre Congo-Crimée ont été guéris, selon le Directeur de la Prévention du ministère de la Santé Les 7 cas de dengue détectés à Kaffrine et le malade de la fièvre de Congo-Crimée à Kaolack ont été guéris. C’est ce qu’a indiqué le Directeur de la Prévention au ministère de la Santé, le docteur Mamadou Ndiaye.

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Novembre 2019 à 14:16 | | 0 commentaire(s)|

« Il faut dire que nous avions un programme de fin de saison pour détecter ces cas de maladie. Ce qui a été fait à Kaffrine. Et il faut dire que cela a bien marché, parce que ça nous a permis de détecter 7 cas de dengue et un cas de Congo-Crimée à Kaolack. Mais ces cas ont été bien pris en charge et les malades sont actuellement guéris », a-t-il déclaré sur la RFM.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos