Santé précaire d’Ousmane Sonko : Sa femme Anna Diamanka sollicite la clémence du couple présidentiel pour la libération de son mari

Très préoccupées sur la santé précaire de leur mari, les deux épouses du leader de Pastef ont demandé solennellement au couple présidentiel de libérer leur mari pour qu’il retrouve sa famille. Dans un entretien exclusif accordé au site Dakarmatin de Pape Alé Niang, l’une des épouses Anna Diamanka s’est adressée au chef de l’Etat en tant que père et à la première dame en tant que mère et épouse en ces termes.





« Monsieur le Président, nous vous demandons de libérer notre mari qu’on le soigne et ainsi que pour tous les autres détenus. Ainsi qu’à la première dame de la pitié car elle est une épouse comme nous pour la libération des détenus. Un appel de paix car le Sénégal est un pays de paix. Le débat d’idée est meilleur que tout autre » dit-elle.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Sante-precaire-d-Ousmane...