Santé reproductive des jeunes: Le mouvement mondial "BILLI NOW NOW" facilite l’accès des jeunes à des soins de santé Rédigé par leral.net le Lundi 12 Juin 2023 à 19:41 | | 0 commentaire(s)| L'échange sur la santé reproductive des jeunes est un dialogue intergénérationnel organisé par le mouvement mondial BILLI NOW NOW. Ce forum de deux jours, réunit des jeunes et des experts dans le domaine, pour discuter des perspectives possibles en vue de trouver des solutions adéquates. Selon Cheikhou Mass Lii, les objectifs du mouvement sont, non seulement, de permettre aux jeunes d'accéder aux soins de santé, mais également, de les aider dans leur insertion professionnelle.



Accueil Envoyer à un ami Partager