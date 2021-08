Santé, routes, eau potable, chômage…: le Wass compte relever les défis de développement du Walo Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Août 2021 à 21:20 | | 0 commentaire(s)|

Ils ne comptent pas rester les bras croisés face aux maux dont souffre la région naturelle du Walo, située dans l’actuel département de Dagana. Des jeunes cadres, intellectuels et entrepreneurs issus de localités différentes ont lancé, le 7 août dernier, un mouvement dénommé: « Le Walo, une solution pour le Sénégal (Wass) » pour, ensemble, relever les […] Ils ne comptent pas rester les bras croisés face aux maux dont souffre la région naturelle du Walo, située dans l’actuel département de Dagana. Des jeunes cadres, intellectuels et entrepreneurs issus de localités différentes ont lancé, le 7 août dernier, un mouvement dénommé: « Le Walo, une solution pour le Sénégal (Wass) » pour, ensemble, relever les défis de développement de la zone. « Le Walo est aujourd’hui en proie à de nombreuses difficultés. Au-delà d’une agriculture en agonie dans des zones comme Ross Béthio, les défis du Walo sont restés les mêmes depuis des décennies. Au problème de leadership s’y ajoutent, des problèmes de routes, d’eau potable, de maternités et surtout le chômage inquiétant des jeunes », a déclaré le coordonnateur du mouvement, Moustapha Seye. De son avis, le paradoxe est palpable. « Dans une zone bénie par le Seigneur par ses nombreuses ressources, il est inconcevable que les jeunes du Walo restent sans solution, pour ne pas dire sans avenir rassurant », a-t-il ajouté, appelant ainsi les enfants du Walo à travailler ensemble et asseoir un développement endogène. M. Seye insiste: « Le Walo est un ensemble, ses différents villages ont les mêmes ressources, les mêmes problèmes, les mêmes défis à quelques exceptions près. Il faut que cette belle génération, de jeunes intellectuels du Walo, puisse prendre ses responsabilités, tourner la page avec les disciples de Laomédon, et écrire une nouvelle page sans exclure aucune valeur sûre. Force à la jeunesse du Walo et Vade retro Satanas ! ». Les membres du « Wass » ont, par ailleurs, salué l’appui de certaines personnalités de la zone, particulièrement, M. Faly Seck, le Dage du ministère des Collectivités territoriales, du développement et de l’Aménagement du territoire, dont « le soutien permanent et inconditionnel (les) rassure et (les) honore ».



Source : Source : http://lesoleil.sn/sante-routes-eau-potable-chomag...

Accueil Envoyer à un ami Partager