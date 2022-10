Santé : une flambée des cas graves de palu notée dans la région de Dakar

Cette année, dit-il, le paludisme s'est accentué avec l'hivernage. Dans ce contexte de Covid-19, les gens pensent toujours à la grippe lorsqu’ils ont des symptômes comme les vomissements ou une fièvre, alors que c’est le paludisme. Ils se rendent à la pharmacie pour des traitements de la grippe alors qu'ils sont en train de faire le paludisme grave.



Au Samu national, les médecins reçoivent beaucoup d’appels liés au palu grave. Pourtant, indique Dr Sèye, s'ils étaient partis dans les structures de santé, on allait leur faire un test de diagnostic rapide de palu et ils pourraient prendre leurs dispositions au lieu de laisser la maladie faire des dommages dans le corps.



Dr Sèye note beaucoup de complications liées au paludisme même après guérison. Il appelle les gens à se rendre dans les structures sanitaires lorsqu'ils ont de la fièvre. La blouse branche souligne que le paludisme grave est en train de faire des ravages.



A l’en croire, on ne peut pas se baser sur un seul symptôme pour dire qu’on a une grippe, parce que beaucoup de maladies ont des symptômes similaires.

L’AS