Sara Konaré élu SG du Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz

Dakar, 17 déc (APS) - Sara Konaré a été élu, samedi, nouveau secrétaire général du Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz du Sénégal (SNTPGS/FC), à l’issue d’un congrès organisé à Dakar, a constaté l’APS.



Konaré, qui était jusque-là le secrétaire général par intérim du SNTPGS/FC, remplace à ce poste Abdourahmane Cissokho, empêché depuis quelques temps pour cause de maladie.



Le nouveau SG a été élu sur proposition des délégués lors du 12ème congrès du syndicat, organisé en présence de Cheikh Diop, secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal/Forces de changement (CNTS/FC).



‘’Nous allons être ouverts à tous les travailleurs. Nous demandons également à tous d’être soudés et d’aider la nouvelle équipe, pour qu’elle puisse mener à bien notre travail. Le chantier est énorme. Déjà, nous avons trois réunions avec le ministre de tutelle cette semaine’’, a lancé Sara Konaré.



Il a souligné que son principal combat sera de parvenir à l’application de la convention collective des travailleurs du secteur pétro-gazier, pour lesquels les choses continuent de traîner.



Il a précisé que son premier chantier sera de parvenir à l’élaboration d’un arrêté devant permettre d’appliquer la convention collective du secteur, mais aussi du sous-secteur des hydrocarbures. ‘’Nous allons également organiser à l’endroit de nos nouveaux délégués des ateliers de capacitation, pour qu’ils s’imprègnent du règlement intérieur’’, a-t-il par ailleurs annoncé.



Selon le SG de la CNTS/FC, Cheikh Diop, avec cette élection, ‘’une nouvelle génération de syndicalistes va reprendre le flambeau pour diriger le SNTPGS, qui a vu le jour à la fin des années 1950 avec son premier secrétaire général Magatte Diack, frère de feu Lamine Diack''.



Il a invité les syndicalistes à aller vers la mise en place d’un nouveau contrat social. ‘’Aujourd’hui, le combat du mouvement syndical est de faire en sorte d’aller vers un nouveau contrat social, dans lequel se trouve le secret du secteur du pétrole et du gaz. Cela veut dire que les syndicalistes doivent être à jour, fonctionner avec modernité, car tout est digitalisé et robotisé de nos jours’’, a-t-il dit.



‘’Le rôle du SNTPGS/FC dans l’économie petro-gazière naissante’’ est le thème central du congrès organisé ce samedi.

