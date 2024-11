Saraya: Les difficultés des populations au cœur des préoccupations de Cheikh Issa Sall (Photos)

La caravane de Cheikh Issa Sall a poursuivi son périple à Saraya. La tête de liste de la coalition de. l’Unite, est allée à la rencontre des populations locales. Son objectif est clair : écouter, échanger et renforcer les liens avec toutes les couches de la population; même celles qui sont dans les zones les plus reculées.



À 200 km de Saraya, Cheikh Issa Sall a été chaleureusement accueilli par les habitants de Noumoufakha, qui ont été réconfortés par le discours porteur d’espoir mais aussi, pour un avenir plus prospère. Le candidat Cheikh Issa Sall a également eu le privilège de rencontrer les femmes orpailleuses de Guémédié, à la frontière entre le Sénégal et le Mali. Ce moment d’échange a permis de discuter des défis spécifiques auxquels elles font face dans leur travail quotidien, ainsi que de l’importance de leur rôle économique dans cette région frontalière. La caravane a ensuite poursuivi son parcours à Sabadola, pour rencontrer ses habitants et à Medina Baffé, où des visites de proximité ont permis à Cheikh Issa Sall d’échanger directement avec la population, pour mieux cerner leurs besoins et préoccupations, lit-on sur la page Facebook de M.Sall.



À travers cette campagne, Cheikh Issa Sall reste fidèle à son engagement d’une représentation attentive et inclusive, s’appuyant sur une vision d’unité et de développement durable pour tous les citoyens, des centres urbains aux villages frontaliers.