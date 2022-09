Sargal: Zahra Iyane Thiam se félicite de son bilan et remercie le Président Macky Sall Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Septembre 2022 à 09:39 | | 0 commentaire(s)| Zahra Iyane Thiam a été traitée avec honneurs, en guise d'un grand Sargal organisé par ses collègues, familles et camarades. L'ex-Mnistre de la Microfinance de l'Economie Sociale et Solidaire rend grâce à Dieu pour son parcours et remercie le Président de la République, Macky Sall.



