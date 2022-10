Sargal des commerçants à Zahra Iyane Thiam, qui se disent prêts pour accompagner le chef de l'Etat

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Octobre 2022 à 20:34 | | 0 commentaire(s)|

Un grand sargal a été organisé à l’honneur de l’ex - Ministre de la microfinance, de l’Economie Sociale et Solidaire, Zahra Iyane Thiam par les commerçants de la région de Dakar. Ces derniers la remercient pour tout son soutien, notamment des financements octroyés. Ils ont salué son bilan et réitèrent leur engagement auprès du chef de l’Etat. La question du 3ème mandat a été abordée lors de cette rencontre et certains commerçants se disent être prêts à accompagner le chef de l’Etat.