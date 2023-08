Saudi Pro League : Avec Un doublé de Sadio Mané et un triplé de CR7 Al Nassr signe sa première victoire Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Août 2023 à 23:02 | | 0 commentaire(s)|

Les nasswari ont complément explosé la défense d’Al Fateh qui a pris l’eau ce vendredi soir lors de la 3eme journée de la première Ligue saoudienne. Après avoir marqué le pas à l’issue des deux précédentes journées ponctuées par des défaites, Al Nassr et sa flopée de stars ont enfin signé une victoire 5-0 à l’extérieur.



Un succès convaincant au sortir d’une rencontre aboutie qui porte la marque du double ballon d’or africain, Sadio Mané auteur d’un doublé qui porte son total à trois réalisations en autant de parties disputés. Bien servi par Cristiano Ronaldo, l’attaquant sénégalais a ouvert le score à la 27eme minute avant de remettre ça à la 81e.



L’autre héros de la rencontre, Ronaldo s’est aussi illustré avec un joli triplé (38e, 55e et 90e.) Les deux serial buteurs de l’équipe comptent déjà six unités à eux deux, ce qui place Al Nassr à la 10eme place du classement loin derrière le trio de tête Al Ittihad de Benzema (1er 9pts), Al Ahli d’Edouard Mendy (2e, 9pts) et Al Hilal (3e, 7pts) de Neymar et Kalidou Koulibaly.

