Saudi Pro League : Avec des buts de Sadio Mané et CR7 Al Nassr renverse Al Shabab de Habib Diallo

Deuxième victoire de la saison pour Al Nassr qui a enchaîné face à Al Shabab pour le compte de la 4eme journée du championnat saoudien. Habib Diallo, l’attaquant d’Al Shabab et ses coéquipiers n’ont pas vraiment existé dans ce match à sens unique. Et pour cause le duo d’enfer Sadio Mané - Cristiano Ronaldo n’a pas mis longtemps pour faire parler sa puissance de frappe.



Après son triplé réalisé lors de la précédente journée, le portugais actuel meilleur buteur de la League (5 unités) s’est offert un doublé suite à deux penalties obtenus (1-0, 13e, 2-0, 38e.) Et, dans ce match assez facile Sadio Manè a également marqué son 4eme but de la saison (3-0, 40e.) Malgré le penalty raté par Ghareeb, c’est Sultan Al Ghanam qui inscrira le but du (4-0.)



Quant à Habib Diallo fraîchement transféré à Al Shabab, l’adaptation se fait difficilement. Avant dernier du classement Al Shabab (2 nuls et 2 défaites) court derrière sa première victoire à l’image de Diallo qui cherche son premier but. D’autre part, les Nassrawi sont actuellement 6eme du championnat avec 6 points.

