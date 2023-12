Saudi Pro League : Sadio Mané et CR7 s’offrent des doublés face à Al Ittihad de Benzema Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Décembre 2023 à 00:55 | | 0 commentaire(s)|

Le championnat saoudien a été le théâtre d'une confrontation intense entre les équipes d'Al Nassr, comprenant Cristiano Ronaldo et Sadio Mané, et Al Ittihad, sous la houlette de Karim Benzema. L'affrontement a eu lieu ce mardi au stade du Roi-Abdallah à Djeddah, marquant la 18ème journée de la première ligue saoudienne. Dans un spectacle captivant, les Nassrawi ont triomphé mavec un score final de (5-2.)



Cristiano Ronaldo a brillé avec un doublé, marquant sur penalty à la 19e et à la 68e minute, tandis que l'international sénégalais, Sadio Mané, a également inscrit deux buts à la 75e et à la 82e minute. Cette performance remarquable a permis à Mané d’inscrire son 8ème but en championnat après plusieurs mois sans faire trembler les filets en Saudi Pro League.



De son côté, Cristiano Ronaldo a atteint un nouveau sommet en devenant le meilleur buteur de l'année civile 2023 (club et sélection compris) Avec ses 52ème et 53ème buts, il surpasse Harry Kane (52), Kylian Mbappé (52) et Erling Haaland (50.)



Al Nassr est actuellement deuxième du championnat à sept points du leader, Al Hilal de Kalidou Koulibaly….



Mouhamadou Moustapha GAYE

