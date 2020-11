Sauvons les livres ! Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Novembre 2020 à 14:00 | | 0 commentaire(s)|

Lors de l'arrivée des policiers venus constater le délit, Florence Kammermann, la libraire, leur lança "Je suis parfaitement au courant et nous résistons monsieur". Par deux fois, vendredi 13 et lundi 16, les forces de l'ordre sont venues avec l’intention de faire évacuer "Autour d'un livre"...





Malgré le confinement et la fermeture des commerces non essentiels, la librairie "Autour d'un livre", boulevard Jean-Jaurès à Cannes, reste ouverte. Des écrivains unissent leurs voix pour la soutenir.

