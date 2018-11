Savez-vous comment la réalité virtuelle va révolutionner la médecine ?

Les grandes entreprises et les médias ont tendance à nous induire en erreur en ne présentant la réalité virtuelle que sous un seul angle : celui du loisir, l'"entertainement", comme l'appellent nos amis anglo-saxons. Ce n'est pourtant que la partie émergée de l'iceberg : la VR est utilisée dans de nombreuses autres situations et la médecine est sans nul doute celle qui mérite le plus d'être mise en avant.