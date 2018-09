Scandale Femmes Chic : Fatou Kiné devant le procureur

Les choses s'annoncent compliquées pour Fatou Kiné Dieng, accusée de s'être fait passer sur le Net pour une personne, vivant avec le Vih dans le but d'arnaquer d'autres personnes. Selon L'Observateur, elle sera présentée au procureur ce matin.



Le journal précise que la mise en cause risque gros, tout en renseignant que lors de son audition par les enquêteurs, Fatou Kiné Dieng a livré le nom du supposé instigateur de cette vaste escroquerie : un certain Mody D. Mais, souligne la même source, les enquêteurs doutent de l'existence de cet individu